Porque são as desigualdades nos EUA mais elevadas do que na Europa

Os economistas explicam frequentemente o aumento da desigualdade com as transformações tecnológicas ou o crescimento das trocas comerciais. Mas isso não explica por que motivo a desigualdade nos Estados Unidos e na Europa seguiu trajetórias tão diferentes ao longo dos últimos 40 anos, já que durante esse período ambas as regiões viveram choques tecnológicos similares e foram confrontadas com um aumento da concorrência dos países em desenvolvimento.