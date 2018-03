Punição pelo assédio sexual

"Acções e não palavras!", gritavam as sufragistas do Reino Unido, enquanto lutavam pelo direito de votar há 100 anos. Hoje, esse apelo à acção parece mais apropriado que nunca. Depois de todos os avanços que as mulheres fizeram no século passado, a tendência para defender esses direitos e a sua dignidade da boca para fora, sem fazer o que é verdadeiramente necessário para as proteger, é mais óbvia do que nunca.





Nos últimos meses, movimentos como o #MeToo amplificaram as vozes das mulheres e levaram outros a apresentar histórias angustiantes de abuso e assédio. Expuseram publicamente aqueles que, estando numa posição de poder, abusaram e maltrataram mulheres e meninas – desde o antigo titã de Hollywood Harvey Weinstein e do bilionários dos casinos Steve Wynn aos funcionários da Oxfam que terão trocado sexo por ajuda.