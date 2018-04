Serão as armas os próximos alvos dos investidores conscientes?

Na manhã de 11 de Setembro de 2001, numa sala de conferências em França cheia de investidores institucionais de todo o mundo falei sobre o surgimento de uma nova tendência – importante, mas não totalmente reconhecida: investir com consciência. A audiência achou ridículo, para dizer o mínimo. Investir tem tudo a ver com retornos.





Naquela tarde, o World Trade Center foi atingido por aviões e tudo mudou. Nos dias que se seguiram, quando a magnitude total do horror se instalou, as mesmas pessoas que se mostraram cépticas voltaram a falar comigo sobre investir com um sentido de direcção e propósito, e de formas que contribuíssem para algo maior do que os lucros. A comunidade investidora começou a transformar o seu pensamento.