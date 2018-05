Enfrentar a responsabilidade do Facebook

Quando o Facebook se estreou em bolsa em Maio de 2012, a sua capacidade de governança já estava em dúvida. Seis anos depois, o Facebook acumulou poder, acesso e influência massivos - e, em larga medida, provou que os cépticos estavam certos.





Os que duvidavam não eram uma pequena minoria. Pelo contrário, o consenso geral entre investidores e consultores era que o Facebook era demasiado grande, tinha demasiado potencial de crescimento e pouca capacidade para proteger adequadamente as informações pessoais dos milhões de utilizadores da plataforma.