Lee Jong-Wha 04 de abril de 2020 às 14:00

Uma resposta coordenada para a covid-19

As medidas unilaterais nunca serão suficientes para proteger uma economia mundial profundamente interconectada, muito menos para combater um vírus que não respeita fronteiras. Em vez disso, os líderes de todas as grandes economias deveriam trabalhar em conjunto no sentido de delinearem uma estratégia abrangente que inclua uma ação a nível nacional multilateral e coordenada.