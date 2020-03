Hans-Werner Sinn 22 de março de 2020 às 14:00

O mundo está em guerra

A nível global, nem todas as respostas à crise foram bem direcionadas, e outras não tiveram robustez suficiente. O mais preocupante é que alguns governos se convenceram de que podem simplesmente desacelerar a propagação do vírus, em vez de tomarem as medidas necessárias para o travarem de vez.