Uma maldição pior do que o dinheiro

A ideia de que as criptomoedas são apenas uma inocente reserva de valor é espantosamente ingénua. É certo que os seus custos de transação podem ser suficientemente significativos para travar o comércio a retalho mais comum, mas, quem pretenda evitar exigentes controlos de capital (na China ou Argentina, por exemplo), branquear ganhos ilícitos (talvez do tráfico de droga) ou fugir às sanções financeiras dos EUA (sobre países, empresas, pessoas, ou grupos terroristas), as criptomoedas ainda se afiguram como uma opção ideal.