A Índia numa encruzilhada

A Índia está a caminho de, a médio prazo, se tornar no país mais importante do mundo. Tem a maior população mundial (que continua a crescer), e a sua economia – com um PIB per capita que representa 25% do Produto Interno Bruto da China – dispõe de uma vasta margem para obter ganhos de produtividade. Além disso, a importância militar e geopolítica da Índia só irá crescer, e estamos a falar de uma

...