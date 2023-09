As necessidades do financiamento climático

Numa altura em que transitamos da Semana Climática das Nações Unidas para a Conferência das Partes no Dubai – COP28 – em finais do ano, temos de parar com o "green wishing" [desejo verde – que defende as boas práticas ambientais] e o "green washing" [conduta de quem não tenciona implementar boas práticas ambientais] e começar a pensar nos instrumentos que permitirão que o setor privado e os investidores particulares

...