André Veríssimo averissimo@negocios.pt 24 de janeiro de 2019 às 23:00

A reversão dos CTT Um grupo de autarcas do PS deseja uma reversão da privatização dos CTT por causa do encerramento de postos no Interior. O movimento visa, ao que transparece, colocar esse compromisso no programa do partido para as eleições deste ano. Já de olho nas próximas autárquicas.