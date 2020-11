André Veríssimo averissimo@negocios.pt 29 de Novembro de 2020 às 23:00

Está a trabalhar?

A injustiça das medidas do Governo não se fica apenas pelo tratamento desigual a que são votados os trabalhadores do privado. O regime aprovado para as “pontes” equivale a um imposto regressivo, já que os trabalhadores que não podem ficar em teletrabalho, além de serem a maioria, são tendencialmente menos qualificados e têm empregos pior remunerados. Se tiverem que pôr falta nesta e na próxima segunda-feira, perdem 7% do rendimento.