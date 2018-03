André Veríssimo averissimo@negocios.pt 19 de março de 2018 às 23:00

O Facebook debaixo de fogo O debate sobre o papel das redes sociais na sociedade, em particular o da criada por Mark Zuckerberg, ganhou nova acuidade. O último caso prende-se com a utilização de dados pessoais de 50 milhões de utilizadores do Facebook pela Cambridge Analytica, uma empresa que terá sido instrumental na eleição de Donald Trump para a presidência dos EUA.