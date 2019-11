André Veríssimo averissimo@negocios.pt 20 de novembro de 2019 às 23:00

O generoso prémio de Vieira

A OPA do Benfica sobre a parte do capital da SAD que não controla é um exercício de generosidade, embora não propriamente altruístico. O prémio de 81,15% proporcionado pela oferta de 5 euros por ação é, no mínimo, invulgar e levanta algumas questões.