André Veríssimo averissimo@negocios.pt 08 de outubro de 2019 às 23:00

Rui Rio, a má moeda

Cavaco Silva estendeu uma passadeira vermelha para a mudança de líder no PSD com as respostas cuidadosamente pensadas e pesadas que enviou ontem à agência Lusa. Um caminho que os opositores de Rui Rio estão ansiosos por percorrer, para não deixar escapar o "momentum" criado pela derrota eleitoral.