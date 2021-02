WallStreetBets e a dívida a 30 anos

Não deixa de haver uma certa justiça poética no facto de grupos de “day traders” organizados em fóruns como o WallStreetBets terem espalhado o pânico em grandes gestores de ativos como a Melvin Capital, que em janeiro perdeu 4,5 mil milhões de dólares com a brincadeira, apesar de outros dois fundos terem vindo em seu socorro com uma injeção de “cash” de 2,75 mil milhões.