Alerta vermelho

A invasão russa da Ucrânia, a 24 de fevereiro de 2022, entre muitos outros efeitos, ditou também um progressivo afastamento entre a União Europeia e a China. Bruxelas posicionou-se convictamente do lado de Kiev, e Pequim alinhou-se estrategicamente com Moscovo. Para trás ficaram anos de estreitamento das relações bilaterais, as quais atingiram o seu apogeu com os investimentos chineses no Velho Continente, na sequência de crise financeira de

...