A improvável revolução russa

As revoluções fazem-se através de ruturas. As evoluções circulam nos carris da continuidade. Ao longo da última meia dúzia de anos, a transição energética foi entendida, primeiro, como uma forma de dinamizar a bolsa com a cotação das renováveis e, depois, como uma parte do combate às alterações climáticas. Isto é, existia uma evolução serena, balizada entre

...