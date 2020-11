Celso Filipe cfilipe@negocios.pt 12 de Novembro de 2020 às 23:00

As duas faces de Angola

A melhoria de reputação é muito positiva para Angola. Todavia esta classificação é transitória e mudará rapidamente se o governo não for capaz de travar, pela via do diálogo e da ação política, a crescente onda de protestos.