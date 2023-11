Atenção a Taiwan

Na conferência desta terça-feira do Negócios, #O Poder de Fazer Acontecer, Paul Krugman revelou otimismo em relação ao comportamento da economia portuguesa, mas também avisou para os perigos de uma crise na região do Pacífico, com foco em Taiwan, país que identificou com o mais relevante fornecedor de um dos bens mais procurados no mundo, os semicondutores. Uma crise em Taiwan, consubstanciada na invasão do território

...