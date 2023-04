Geração rasca 2.0

Geração rasca foi expressão usada por Vicente Jorge Silva em 1994, num editorial do jornal “Público”, para comentar as manifestações estudantis contra a então ministra da Educação Manuela Ferreira Leite do Governo de Cavaco Silva. Vicente Jorge Silva caracterizava assim uma geração de estudantes do ensino secundário, sendo que alguns deles, durante uma manifestação de protesto contra as

...