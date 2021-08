Grandes bolhas

John Paulson, o investidor norte-americano que em 2007 ganhou 20 mil milhões de dólares com a queda do valor dos ativos durante a crise do subprime, vem agora avisar que as criptomoedas são uma bolha “sem valor”. “Não recomendaria a ninguém investir em criptomoedas”, afirmou Paulson em entrevista à Bloomberg.





