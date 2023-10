Os riscos de Biden

Com as presidenciais à porta (novembro de 2024) e Biden a ter anunciado já a sua recandidatura, a política externa norte-americana ganha particular importância no jogo político. O risco, neste caso, está plasmado na mesma sondagem da CNN: dois terços dos inquiridos temem que o apoio a Israel redunde em ataques terroristas aos EUA.