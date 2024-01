“Professor” foi a palavra do ano em 2023. A eleição foi promovida pela Porto Editora e esta palavra foi escolhida por mais de 48% dos cerca de 90 mil votantes. Em segundo lugar, embora a larga distância, ficou a palavra “médico”. O que une estas palavras são as razões para a sua escolha, as greves. As paralisações dos professores foram recorrentes ao longo de 2023 e as dos médicos intensificaram-se no final do

...