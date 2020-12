Celso Filipe cfilipe@negocios.pt 02 de Dezembro de 2020 às 23:00

Pão, água e política

As perguntas que se colocam ao movimento “Sobreviver a Pão e Água” são simples: se Francisco Rodrigues dos Santos ou André Ventura fossem simples cidadãos, seriam recebidos? E as televisões estariam presentes para registar o momento em que esses cidadãos iriam falar com os grevistas? As pessoas com quem o movimento exige negociar, António Costa e Pedro Siza Vieira, não são políticos?