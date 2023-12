Um jogo muito perigoso

O primeiro-ministro enceta por estes dias um perigoso caminho que pouco contribuirá para uma democracia saudável e para a necessária separação de poderes. Já muitos defenderam que estes dias que vivemos são mais de crise institucional do que política e para tal contribuem em larga medida as declarações inflamadas de muitos membros do Governo, do PS e do próprio António Costa.





