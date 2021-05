A vitalidade da democracia

Desliguemo-nos do número mediático e do excesso de protagonismo dado a André Ventura e foquemo-nos no essencial. O espaço do debate político no espectro da direita tem-se reduzido a um enorme vazio. A direita em Portugal corre o risco de se evaporar e, adorem-se ou detestem-se os ideais, a verdade é que nenhuma democracia se solidifica sem liberdade de pensamento, sem amplitude de debate, sem análise. Discordar é salutar, pensar diferente

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...