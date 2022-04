O poder das redes

Tristan Harris é um nome que provavelmente não lhe diz muito. Trabalhou como especialista em ética de design no Google mas abandonou funções quando percebeu que “as pessoas que estão por trás do ecrã têm muito mais poder do que as pessoas que estão à sua frente”. Ou, dito de outra forma, depois de ter vivido de perto a forma como os gigantes tecnológicos têm aprisionado os seus utilizadores.

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...