O problema é outro

Inspirado por uma qualquer costela mais “halloweenesca”, o primeiro-ministro decidiu dramatizar o discurso sobre o agravamento “estratosférico” do IUC para acusar a oposição de “querer assustar os portugueses”, ao mesmo tempo que se agarrou à norma do “reforço dos rendimentos das famílias” para justificar as opções políticas seguidas no OE de 2024.





