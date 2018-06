Buffett e Dimon contra previsões trimestrais 

Mas, Warren Buffett e Jamie Dimon acreditam que as empresas devem acabar com as previsões trimestrais. Para Buffett e para o presidente do JPMorgan, as cotadas devem evitar traçar objectivos a tão curto prazo, uma vez que depois ficam vulneráveis ao cumprimento destas metas trimestrais, sob pena de serem castigadas no mercado. "Pode colocar muitas vezes uma empresa numa posição em que a gestão do CEO se sente obrigada a entregar resultados e pode depois fazer coisas que de outra forma não teria feito", explicou Buffett, numa entrevista conjunta com o CEO da JPMorgan, à CNBC. Ou seja, esta estratégia de curto prazo pode prejudicar a gestão no longo prazo. Os responsáveis acreditam que, se os CEO não divulgarem aos analistas - que depois reproduzem notas de recomendação - estimativas trimestrais, isto poderá evitar oscilações desnecessárias das cotações. O que importa é que a empresa consiga manter o ritmo de crescimento a longo prazo.

Jornalista