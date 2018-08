Há recordes mais valiosos que outros

Os "tweets" de Donald Trump voltaram a fazer mexer os mercados. Ao contrário do que aconteceu nas últimas vezes, agora o presidente dos EUA deixou uma mensagem positiva, indicando que as relações comerciais com o México estão a melhorar.





Foi o suficiente para suportar uma nova sessão de máximos históricos nas bolsas norte-americanas. Mas, segundo a Bloomberg, há um outro recorde mais valioso no mercado. Um funcionário da Microsoft vendeu o seu Ferrari 250 GTO, de 1962, por 48,4 milhões de dólares, um montante que supera em 25% o anterior recorde alcançado com a venda de um carro clássico num leilão, nos últimos quatro anos.Segundo a mesma notícia, o índice de preços de Ferrari da Hagerty triplicaram esta década, um ganho superior à escalada de 158% do índice dos EUA. Ainda de acordo com os cálculos da Bloomberg, mesmo contabilizando os dividendos pagos pelas empresas cotadas no mercado norte-americano, os Ferrari continuam a ganhar esta corrida, ao aumentarem mais o seu valor do que as cotadas desde o final de 2009. Para os que não podem comprar um Ferrari resta a bolsa, na expectativa que os mercados accionistas ainda tenham margem para ganhos adicionais.