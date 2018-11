Investidores fora para Thanksgiving, bolsas fechadas 

Esta quinta-feira é um dia importante para os norte-americanos. A comemoração do Thanksgiving Day marca o início das festividades de Natal nos EUA, com as pessoas a viajarem para passar este dia especial com a sua família. Nos mercados, a negociação também faz uma pausa. De acordo com a informação divulgada pela MarketWatch, além de estarem encerrados esta quinta-feira, desde 1992, as bolsas aderiram a uma sessão mais curta também na sexta-feira após o Dia de Acção de Graças. A justificação é a forte quebra do volume de negócios durante estes dias. A maior parte dos americanos viaja na quarta-feira e aproveita para passar o resto do fim-de-semana com os seus entes mais queridos, o que se reflecte nos montantes transaccionados nos mercados accionistas. A sexta-feira após o Dia de Acção de Graças é mesmo pior em termos de volumes do que a véspera de Natal. De acordo com o MarketWatch, no dia 24 de Dezembro o volume de negociação registou uma média de 3.486.116.775, um número superior ao volume de 2.996.009.726 na sexta-feira após o Thanksgiving. Com os investidores mais preocupados com o peru e em festejar esta festividade, as bolsas norte-americanas fazem uma pausa. Uma oportunidade para respirar depois de dias difíceis.

Jornalista