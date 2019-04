Investimento em cannabis é a nova bitcoin?

De acordo com o Expansión, as medidas para legalizar a utilização de marijuana para uso recreativo e terapêutico em países como o Canadá e alguns estados dos EUA tem impulsionado a aposta em fundos que investem nestas substâncias, apesar da volatilidade e do elevado nível de especulação no mercado. O fundo Marijuana Life Sciences é o rosto da volatilidade registada por este tipo de investimentos. Este produto atravessou um período de turbulência. De acordo com a notícia do Expansión, um investimento de 10 mil dólares , aquando do lançamento em maio de 2017, valia 25.750 dólares, em setembro do ano passado. No final de 2018, este investimento valia 15.494 dólares. Atualmente, a posição já estaria avaliada em 24 mil dólares. "Há tanta especulação neste mercado que as ações podem subir 20% numa questão de segundos", explica Steve Hawkins, da ETF Horizons, responsável pelo fundo de cannabis. Será que os investidores estão preparados para estas oscilações nos seus investimentos?

