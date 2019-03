Quando tudo aponta para os ganhos, mas não se sobe

Olhando especificamente para os mercados asiáticos, as ações do sudeste asiático têm ficado aquém do desempenho na restante região. Algo que acontece apesar do forte crescimento económico e das perspetivas otimistas para estes países, sublinha a Bloomberg. "Estamos a começar a ver estes países com uma base de indústria alternativa face à China. Vemos crescimento no turismo e uma recuperação na banca", defende Pauline Ng, gestora de fundos da JPMorgan Asset Management. Apesar disso, o índice MSCI Asean, que inclui a Indonésia, Singapura, Malásia, Filipinas e Tailândia, regista um ganho inferior a 5%, desde o início do ano. No mesmo período, o índice MSCI Asia Pacific avança mais de 8% e o MSCI Emerging Markets valoriza quase 9%. Além deste desempenho inferior, os investidores estrangeiros retiraram quase 480 milhões de dólares destas ações, no último mês, segundo os dados da Bloomberg. Números que revelam as dúvidas dos investidores.

