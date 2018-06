"Shorts" na Tesla perdem mil milhões num dia 

Se em Portugal os CTT são a empresa com mais posições a descoberto, nos EUA esse lugar pertence à Tesla. A empresa de Elon Musk esteve recentemente sob pressão, após o líder da companhia ter evitado responder a questões dos analistas na "conference call" dos resultados. E havia no mercado expectativa em relação a alterações na gestão da empresa, uma vez que importantes investidores, como o Norges Bank, defendiam a separação dos cargos de CEO e "chairman". No entanto, os accionistas recusaram esta proposta na AG da semana passada, acelerando uma forte subida das acções, que trocou as voltas aos "short sellers". Só num dia, as acções dispararam 9,7% para 319,50 dólares. Um desempenho que terá custado um prejuízo de mil milhões de dólares às apostas contrárias na empresa, segundo os cálculos da S3 Partners, citados pela CNBC. E não é de agora que os especuladores estão a perder na Tesla. As posições curtas na cotada estarão a perder cerca de cinco mil milhões de dólares desde 2016. Segundo a mesma fonte, as participações a descoberto na Tesla superam os nove mil milhões de dólares. Será que após o desaire da última semana, vão ser forçados a sair da empresa?

Jornalista