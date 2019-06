Tecnológicas estão a ir à sua carteira

O Facebook anuncia o lançamento de uma moeda e carteira virtual - a Libra. A Apple avança no seu cartão de pagamento.

Segundo a Bloomberg, o Apple Card vai ter comissões reduzidas e inexistentes em alguns casos. E tem a Goldman Sachs e a Mastercard como parceiras. O Facebook anunciou a Libra, que chamou de uma associação com mais 27 empresas, entre elas a Visa.

O poder das tecnológicas adensa-se. E em força estão a entrar no negócio financeiro. Sem, claro, a sua supervisão.

Quando o Facebook anunciou a Libra logo surgiram interrogações sobre o poder da rede social se tornar um emissor de moeda, ainda que virtual. E nos poderes que isso lhe conferia. Mas a Apple, que tem melhor marketing e reputação que o Facebook, segue o mesmo caminho.

As tecnológicas estão de facto a tornar-se um estado mas com controlo mundial.

Por mais associativa que seja a Libra, por trás estão empresas. Com que objetivo? Ganhar dinheiro. É difícil acreditar que Mark Zuckerberg está há tantos meses a preparar a Libra para levar a bancarização a pessoas que não têm acesso hoje em dia. Estima-se em mais de 1,7 mil milhões as pessoas que não têm conta bancária. Claro que são muitos milhões para se desperdiçar, mas não estará o dono do Facebook a olhar para os outros milhões?

Jornalista