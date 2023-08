Advogado do Diabo

Advogado do Diabo - Episódio 50

10:00 26 min.

Neste episódio contamos com a participação de Ricardo Reis, economista e professor da Católica, e olhamos para a Jornada Mundial da Juventude que decorreu em Lisboa. Qual o impacto económico e que importância teve para a imagem do país?



Em análise estarão aspetos como as mensagens deixadas pelo papa Francisco, bem como os gastos públicos com o evento e o ajuste direto, que foi a forma de adjudicação mais utilizada.