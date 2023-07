Carlos Moreira da Silva: "Não tenho capacidade política"

Tinha 12 anos quando chumbou por faltas. Sendo o mais velho de dez irmãos, o castigo do pai não se fez esperar: ficou sem férias e verão e foi colocado, no ano letivo seguinte, num colégio interno em Oliveira de Azeméis. O sentimento que hoje guarda é de uma "revolta" enorme, mas também admite que a rigidez da educação que lhe foi dada pela família acabou por marcar o seu perfil como gestor.



Carlos Moreira da Silva, empresário e dono da BA Glass, foi a personalidade escolhida pelo Negócios para o lançamento da quarta edição do Negócios Sustentabilidade 20|30 e recorda que "nessa altura os colégios eram onde os maus alunos estavam". "





ouve muitas tentações no caminho [resultantes] dessa revolta". Numa entrevista de vida ao Negócios no âmbito da Iniciativa Sustentabilidade 20|30, cuja quarta edição arranca agora, Carlos Moreira da Silva conta que a entrada na Barbosa & Almeida, então comprada a Belmiro de Azevedo, foi o seu maior sucesso.



"Eu não tenho capacidade política", afirma, depois de fazer uma careta perante a questão colocada. "Eu era muito novo, tinha 22, 23 ou 24, e trabalhava na comissão de planeamento da região Norte. Acabado de sair da faculdade. Um dia vim participar num grupo de trabalho no Ministério da Administração Interna. O ministro chegou ao fim da reunião e disse 'porque é que não vem para o meu gabinete' e eu disse "não quero, obrigado". Não era o que aspirava na vida. A burocracia é uma coisa dramática", desabafa.



Acho que resultou bem, mas podia ter resultado mal", confessa, adiantando que "h

A entrevista a Carlos Moreira da Silva pode ser lida na edição em papel do Negócios desta sexta-feira, dia 21, e será transmitida na íntegra, às 14h00, no site do Jornal de Negócios.