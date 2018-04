Amazon bate recordes em bolsa. Aproxima-se da Apple, a cotada mais valiosa

Poucas semanas depois de ultrapassar a Alphabet, cotada com a qual a Amazon tem vindo a disputar o título de segunda mais valiosa de Wall Street, a empresa de Jeff Bezos vê os títulos reduzirem a diferença para a "campeã" da bolsa americana, a Apple.





Na última sessão da semana, a Amazon viu os títulos subirem 7,91% para os 1638,1 dólares por acção, embora sigam a negociar com uma valorização mais modesta, de 5,92%. No mesmo dia, a Apple perde 1,66% para os 161,5 dólares, o que facilita ainda mais a aproximação do valor das duas tecnológicas. No pico, a Amazon atingiu uma capitalização bolsista de 794,76 mil milhões de dólares, contra os 827,11 mil milhões que a Apple apresenta esta sessão.



O melhor desempenho da Apple foi alcançado também este ano, no passado mês de Março, quando a tecnológica chegou aos 182,59 dólares por acção. Neste dia, o valor da cotada atingiu os 926,46 mil milhões de dólares.



Paralelamente, os analistas também estão optimistas quanto à evolução dos títulos da Amazon, e vários reviram em alta o preço-alvo da cotada, nota o Market Watch. O RBC Capital vê os preços das acções chegarem aos 1.900 dólares, quando antes apontavam para os 1.700 dólares. Não são, contudo, os mais optimistas: o Susquehanna coloca a fasquia nos 2.000 dólares.

Após o fecho da sessão de quinta-feira, a Amazon apresentou os resultados do primeiro trimestre e superou as estimativas dos analistas: atingiu os 1,6 mil milhões de dólares, colocando o valor das acções nos 3,27 dólares - acima de 1,26 dólares do consenso de mercado. As receitas dispararam 43% nos três primeiros meses do ano.





Além dos números, a Amazon animou os investidores com o anúncio de uma nova aposta. A empresa de comércio electrónico vai transmitir no serviço Prime Video, os jogos de quinta-feira à noite da liga de futebol norte-americano dos EUA (NFL), durante as épocas de 2018 e 2019.