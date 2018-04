Amazon volta a superar todas as expectativas e aposta no futebol americano

A empresa de comércio electrónico reportou uma forte subida dos lucros e das receitas do primeiro trimestre, com a sua aposta no retalho e nos serviços de computação na nuvem a revelar-se certeira. E junte-se-lhe o futebol americano.

Os lucros da Amazon.com subiram para 1,6 mil milhões de dólares (3,27 dólares por acção) no seu primeiro trimestre fiscal, terminado a 31 de Março, quando os analistas inquiridos pela Thomson Reuters apontavam para um lucro médio por acção de 1,26 dólares.

As rceitas também suplantaram as projecções do mercado, ao dispararem 43% para 51 mil milhões de dólares, contra uma estimativa média de 49,8 mil milhões de dólares avançada pelos analistas.

Não só o resultado líquido e a facturação foram bons e superaram as previsões como também o ‘guidance’ da empresa animou o mercado, com a Amazon a apresentar perspectivas optimistas.

Além disso, a empresa de comércio electrónico e a Liga de Futebol Nacional dos EUA anunciaram esta noite, em comunicados separados, um acordo para transmitir os jogos de quinta-feira à noite nas épocas de 2018 e 2019 no serviço Prime Video da Amazon.

A empresa tem vindo a ganhar quota de mercado a grandes concorrentes ao entregar praticamente qualquer produto aos clientes, a um custo baixo e por vezes mais depressa do que uma loja física.

A Amazon segue a reagir em alta a estes números, com as cotações a dispararem 6,39% para 1.615 dólares por acção no "after-hours" em Nova Iorque – muito perto do máximo histórico de 1.617,54 dólares. Isto depois de terem encerrado a negociação do horário regular desta quinta-feira a ganhar 3,96% para 1.517,96 dólares.

A maior retalhista online tem dominado o comércio electrónico nos EUA com a sua subscrição Amazon Prime por 99 dólares, que inclui descontos nas entregas, streaming de música e vídeo - para desafiar sobretudo as rivais Netflix e Spotify - e armazenamento de fotos.