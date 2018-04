Amazon tem mais empregados do que 25 países têm população

A Amazon conta actualmente com 560 mil empregados espalhados pelo mundo, um número que supera a população de 25 dos 195 países reconhecidos pelas Nações Unidas. O volume de negócios da empresa é superior ao PIB de cerca de 140 países.

A empresa de Jeff Bezos emprega mais pessoas do que a população de 25 países. Com 560 mil empregados, a Amazon supera por 130 mil a população de Malta (429 mil) e fica muito próxima da população do Luxemburgo (575 mil).





O volume de negócios da Amazon é superior ao PIB de países como a Hungria, Angola ou Kuwait.

Só no ano passado, a empresa contratou 130 mil novos empregados por todo o mundo, um número superior à população de países como Tonga ou Granada.Em 2017, a gigante do comércio electrónico facturou 177,8 mil milhões de dólares, um valor que lhe valeria o 56º lugar entre as maiores economias mundiais em termos de Produto Interno Bruto (PIB).