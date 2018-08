Atlantia desvaloriza 29% desde queda de viaduto em Génova e arrasta sector

As acções da Atlantia estão a recuar 8,27% para 17,74 euros depois de esta manhã já terem chegado a afundar 9,98% para 17,41 euros, um valor muito próximo do mínimo de mais de quatro anos registado no passado dia 16 de Agosto. Os títulos da cotada na bolsa milanesa estão a ser pressionados pela possibilidade de nacionalização da gestão das auto-estradas transalpinas.





Depois do colapso do viaduto Morandi na terça-feira, dia 14 de Agosto, na cidade de Génova, e que causou 43 mortos e vários feridos, a Atlantia, holding que controla a empresa Autostrade per l’Italia, que é, por sua vez, responsável pela gestão das auto-estradas transalpinas, já perdeu 28,97% do seu valor em bolsa para uma capitalização bolsista próxima de 14,7 mil milhões de euros (valor que compara com os 16 mil milhões registados no fecho da negociação na bolsa de Milão na sexta-feira).