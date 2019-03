Deutsche Bank dispara mais de 4% e Commerzbank mais de 6% com fusão à vista

As ações dos bancos alemães Deutsche Bank e Commerzbank estão a registar fortes subidas esta segunda-feira, 18 de março, depois de as duas instituições terem anunciado, no domingo, que vão dar início a negociações formais com vista à sua fusão.





Os títulos do Deutsche Bank estão a ganhar 2,84% para 8,038 euros, depois de já terem subido um máximo de 4,17% para 8,142 euros, elevando para mais de 15% a valorização registada desde o início do ano.





Já o Commerzbank chegou a valorizar 6,41% para 7,605 euros, seguindo agora a somar 5,97 euros, o valor mais alto desde dezembro do ano passado. Desde o arranque do ano, os títulos do Commerzbank já acumulam uma subida de 31%.





As duas instituições estão a contagiar todo o setor da banca na Europa, um dos que mais contribui para a subida dos principais índices do velho Continente neste arranque de semana. O índice que reúne os maiores bancos europeus está a valorizar pela quarta sessão consecutiva, seguindo no valor mais alto em quatro meses. Além do Deutsche Bank e do Commerzbank, são as instituições italianas que lideram as subidas com o Banco BPM a subir 3,21%, o Ubi Banca a somar 2,92% e o Unicredit a avançar 2,77%.





O Deutsche Bank e o Commerzbank confirmaram ontem que estão em negociações com vista a uma fusão, o que já levou os sindicatos a mostrarem receios sobre a potencial perda de empregos e muitos analistas a questionarem as vantagens desta operação.





Os dois maiores bancos alemães emitiram declarações curtas após reuniões separadas dos seus conselhos de administração, indicando progressos no processo de fusão, embora ambos também tenham alertado que um acordo está longe de ser certo.





As duas instituições "acordaram hoje o início das negociações com um desfecho aberto em relação a uma potencial fusão", diz o Commerzbank num curtíssimo comunicado. O Deutsche Bank afirma que o conselho de administração decidiu "rever as opções estratégicas" do banco, confirmando que "entraram em conversações com o Commerzbank.





Segundo a Bloomberg, a operação poderá dar origem ao terceiro maior banco da Europa, depois do HSBC e do BNP Paribas, com cerca de 1,8 biliões de euros em ativos e um valor de mercado de cerca de 25 mil milhões de euros.

