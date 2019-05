Fantasma da insolvência volta a pairar sobre Thomas Cook. Ações afundam

A Thomas Cook, gigante da indústria de viagens, está de novo no meio do furacão. Os receios de colapso, que pairaram sobre a empresa em 2011, regressaram. O rating da empresa está em nível “lixo”, com as agências a colocarem a notação financeira num patamar que reflete “riscos substanciais”.

A agência de viagens Thomas Cook está novamente a atrair as atenções, com investidores e clientes a recearem a falência da empresa britânica. As ações acumulam uma queda superior a 60% este ano, negociando em mínimos de 2011, período conturbado devido ao risco de colapso.