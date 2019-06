Fosun apresenta oferta pela Thomas Cook. Operadora dispara 24%

O grupo Fosun, maior acionista do banco português BCP, apresentou uma oferta pela operadora de viagens Thomas Cook, levando as ações da empresa a disparar em bolsa.





De acordo com um comunicado divulgado esta segunda-feira, 10 de junho, pela operadora britânica, a Fosun apresentou uma proposta preliminar e há negociações em curso, tal como já havia sido avançado pela Sky News na semana passada. Após esta confirmação, as ações da Thomas dispararam 24,19% para 20 pence.





Os chineses da Fosun, que já são os maiores acionistas da Thomas Cook, com uma participação de 18%, também detêm a marca de resorts de luxo Club Med.





Sobre a Thomas Cook, a mais antiga operadora de viagens do mundo, voltou a pairar recentemente o fantasma da insolvência, numa altura em que ao decréscimo acentuado das reservas se juntam as incertezas relacionada com o Brexit.





Vender pelo menos parte das operações é crucial para a sobrevivência da empresa, já que disso depende um novo empréstimo de 300 milhões de libras anunciado no mês passado.





Para a Fosun, a aquisição da Thomas Cook dar-lhe-ia o controlo de um negócio com 11 milhões de clientes e que registou receitas de 7,4 mil milhões de libras no ano passado.





No comunicado, porém, a Thomas Cook esclarece que não há uma oferta "formal" por parte do maior acionista, mas que o conselho de administração considerará qualquer proposta paralelamente às "outras opções estratégicas" que a empresa tem.





No caso de o negócio avançar, este também poderá beneficiar da crescente procura por viagens por parte dos chineses que, segundo a Bloomberg, fizeram 150 milhões de visitas ao estrangeiro no ano passado, quase 15% mais do que em 2017.





Apesar dos fortes ganhos da sessão de hoje, os títulos da Thomas Cook ainda perdem quase 39% desde o início do ano.

