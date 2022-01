Stellantis - Opel, Peugeot e Citroën: térmicos fora dos furgões de passageiros

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O grupo Stellantis acelera na eletrificação. A partir deste mês vai deixar de vender, no mercado europeu, as versões com motor a combustão, quer a gasóleo, quer a gasolina, dos pequenos e médios furgões de passageiros, também chamados multiusos, da Opel, Peugeot e Citroën.