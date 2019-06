Egocentrismo, prémios e sofreguidão

A visita ao Reino Unido mostrou que o problema de Donald Trump não é apenas de estilo. O egocentrismo do Presidente dos Estados Unidos é uma verdadeira ameaça. A questão dos prémios colocou Antonoaldo Neves no centro da polémica. Qualquer que seja o desfecho deste caso, o presidente-executivo sairá dele fragilizado. E muito. O grupo parlamentar do PSD é a principal oposição ao líder do PSD. E se não o é, disfarça muito bem. O presidente da câmara de Barcelos está em prisão domiciliária e, por isso, vai despachar os assuntos da autarquia em casa, o que confira uma enorme sofreguidão pelo poder.