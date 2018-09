Missão possível

Enquanto se espera o novo 007, Daniel Craig volta a surgir como o embaixador da Omega da nova colecção Seamaster Diver 300M. A primeira vez que utilizou um Omega no cinema foi em "Casino Royale", de 2006, e essa ligação ficou. No fundo, assegura-se a relação entre o passado e o presente.

O Seamaster Professional Diver 300M surgiu em 1993, assinalando o regresso da marca aos relógios de mergulho. Ao mesmo tempo, marcou o início da parceria com a figura de James Bond. Agora, 25 anos depois, surge uma nova colecção.

Trata-se de uma completa renovação do seu famoso relógio em 2018, com 14 modelos únicos, incluindo 6 em aço inoxidável e 8 numa combinação de aço inoxidável e ouro. Agora com uma caixa de 42mm, cada novo Diver 300M está equipado com um Master Chronometer Calibre 8800, que eleva instantaneamente a colecção a um nível superior de precisão, desempenho e resistência magnética.

Cada detalhe do design exterior foi também repensado, incluindo a emblemática luneta de mergulho, agora feita em cerâmica, com a escala de mergulho em Ceragold ou em esmalte branco (que proporciona uma brancura mais duradoura e uma maior durabilidade).

Os mostradores elegantes são também feitos em cerâmica e estão disponíveis em preto, azul ou numa cor cromada em PVD. A Omega reintroduziu o padrão ondulado (agora gravado a laser) que era uma característica popular do design original. Todos os índices estão mais salientes e foram preenchidos com Super-LumiNova e a janela de data foi movida para as 6 horas.

Até os ponteiros esqueletizados (revestidos a ródio, em ouro 18K ou em tom azulado) foram subtilmente remodelados, um detalhe em que os fãs do modelo irão seguramente reparar.

Virando o relógio, podemos ver a orla com padrão ondulado do fundo da caixa, assim como o vidro de safira, através do qual podemos ver o Calibre 8800 Master Chronometer, movimento aprovado pelo METAS. Cada modelo é apresentado com uma tradicional e emblemática bracelete em metal ou uma bracelete integrada em borracha preta ou azul. As braceletes em metal apresentam um novo design ergonómico, que foram cuidadosamente integradas na caixa.

Refira-se que não é necessário ser mergulhador para usar o Diver 300M, mas, para aqueles que são, o novo Seamaster está equipado para acompanhá-los na vida subaquática (este relógio tem estanquidade até 30 BAR). Os modelos são acabam por ser o reflexo de uma herança por todos conhecida.