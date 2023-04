A Finlândia protege-se da história

A adesão da Finlândia à NATO (Organização do Tratado do Atlântico Norte) torna irrepetível o sucedido a 30 de novembro 1939, dia em que 400 mil soldados da então União Soviética invadiram o país por ordem de Estaline. À época, a comunidade mundial criticou a ofensiva, mas não mexeu um dedo para ajudar o país agredido. Franklin Roosevelt, presidente norte-americano, condenou o ataque e a Liga das Nações (organização internacional que reunia os países vencedores da primeira guerra mundial), decidiu expulsar os soviéticos da instituição. Além das palavras, nada mais.

A partir desta terça-feira, 4 de abril, os finlandeses passaram a ter mais do que discursos de circunstância ou inócuas manifestações de solidariedade a protegê-los. Ao tornar-se membro da NATO, o país passa a contar com o poderio militar da organização para se defender de uma eventual agressão. Com esta decisão, abdica do seu estatuto de neutralidade e ganha um inimigo declarado.