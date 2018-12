A laranja mecânica e os coletes desbotados

Marcel Keizer, um treinador desconhecido e sem currículo? Até pode ser que sim, mas a verdade é que trouxe perfume, qualidade e golos ao futebol do Sporting, como há muito não se via em Portugal. Trump andou pressionar a Fed para não subir juros, mas a Reserva Federal liderada por Jerome Powell fez ouvidos de mercador, reafirmando a sua independência. Dez anos depois, os portugueses continuam a pagar os desmandos do BPN. A prometida manifestação dos "coletes amarelos", ainda que existam razões para descontentamento, é uma impostura.