"Este festival surgiu da necessidade de oferecer mais tempo de programação a peças de dança que não costumam estar programadas mais de dois ou três dias", conta o programador Abraham Hurtado.



Neste Cumplicidades, há dois caminhos (complementares) a seguir. O primeiro é proposto por Tânia Carvalho: a repetição de sete espectáculos em sete dias. São todas criações portuguesas e ocupam um determinado espaço da cidade. E não há motivo para se preocupar por ter de comprar tantos bilhetes: há um passe para todos os dias de festival.



Já "O Território dos Corpos", o projecto internacional com direcção artística de Abraham Hurtado, tem uma lógica diferente. O trabalho vai estar a circular pelos sete espaços que integram o festival, fazendo o cruzamento com as propostas nacionais.



Depois de uma convocatória a que responderam mais de 300 artistas, Hurtado teve de chegar a uma lista de cinco para uma residência artística. Vêm de Espanha, Grécia, Turquia, Israel e Itália e propõem-se a pensar o presente e o futuro do Mediterrâneo. Em Lisboa, vão apresentar o resultado pela primeira vez. Adaptando-se, claro, às características de cada um dos espaços. Os corpos reagirão a cada dia.



Para Abraham Hurtado, é através da participação que o público pode ficar mais próximo da dança contemporânea. "Devemos insistir em encontrar modelos, formas de aproximação para um público que tenha cada vez mais curiosidade sobre a prática da dança contemporânea", resume.



A relação com a dança contemporânea começa este sábado, 10 de Março. Apesar do Cumplicidades ficar até dia 16, espera-se que este seja um amor para a vida. Daqueles que se renova a cada novo espectáculo, daqueles que nos deixam mais confortáveis a cada aproximação.







